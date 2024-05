Sara Bertrand é confirmada na Festa Literária de Praia do Forte | A TARDE

A Festa Literária Internacional da Praia do Forte (FLIPF) confirmou as presenças da escritora chilena Sara Bertrand e do ambientalista Pablo L. C. Casella (SP). Os dois se juntam a programação que já conta com nomes como Pau de Cabinda (Angola), Denízia Cruz e Gildeci Leite.

A 5ª FLIPF acontece de 16 a 19 de maio, com acesso gratuito a toda a programação, espalhada pela vila de pescadores.

Moradora de Santiago, Sara estudou história e jornalismo na Universidade Católica do Chile e trabalhou em jornais, revistas e rádio. Atua como facilitadora de oficinas do Laboratório Emília e escreve para os cadernos Emília, no Brasil, e Revista de La UNAM, no México.

Autora premiada, ganhou o New Horizons Bologna Ragazzi, com A Mulher da Guarda, que recebeu o Selo de Distinção da Cátedra UNESCO. Com publicações na França, Colômbia, Equador, Bolívia, México, Venezuela e Espanha, a autora chega ao Brasil para navegar nos mares baianos, onde se apresenta no dia 17 de maio, no espaço Ninho FLIPF, com a atividade Contação de Histórias, e no dia 18 de maio, no Clube dos Pescadores, com um bate-papo sobre Maternidades.

Já o ambientalista Pablo Casella nasceu em Guaratinguetá, São Paulo, em 1978. Formado pela Universidade de São Paulo, atua como analista ambiental no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, onde, de 2002 a 2022, fez parte da equipe gestora do Parque Nacional da Chapada Diamantina, na Bahia. Contra fogo é o seu romance de estreia, em que narra a luta de brigadistas voluntários para deter os incêndios criminosos na região da Chapada Diamantina.

Casella participa de mesa no dia 18, no espaço Canto da Palavra, às 10h, junto com Gustavo Caboco Wapichana. Com o tema Entre o Céu e a Terra, a discussão vai girar em torno das questões climáticas e dos desafios da preservação de biomas fundamentais para o equilíbrio planetário.

O angolano Pau de Cabinda participa de Bate Papo no Clube dos Pescadores, no sábado, dia 18/05. Com o tema Quadrinhos e AfroFuturismo, Cabinda vai ter a companhia do ilustrador Daniel Cesart e de Paulo Rogério, um dos 100 futuristas mais importantes de origem africana no mundo, sob a mediação do curador Anderson Shon. Pau de Cabinda é um proeminente escritor e figura influente no mundo editorial.

Com uma sólida formação acadêmica e vasta experiência no campo das letras, ele se destaca como mestre em Literaturas Africanas em Língua Portuguesa, e é graduado em Letras, com especialização em Língua Portuguesa. Além de sua atuação como escritor, Pau de Cabinda é reconhecido como um visionário no setor editorial. Ele é o diretor editorial da Terapia Lírica Editora, sediada em Portugal, e também fundador da Afrobooks, uma editora dedicada à promoção e difusão das literaturas africanas e negras produzidas por autores independentes. Entre suas obras notáveis estão O Menino que Não Acredita em Deus, A Heresia das Palavras, Psicose, O Livro de Mentira, Versos para Elas, entre outras.

A escritora indígena Denízia Cruz conta Histórias d’água do Povo Kariri Xocó no espaço Ninho FLIPF, no dia 18 de maio, às 10h. Natural de Alagoas, Denízia é escritora, professora, contadora de histórias e militante das causas indígenas. Bacharel em Direito pela Universidade Tiradentes, é também Mestra em História - Educação Africana, Povos Indígenas e Culturas Negras, pela Universidade Estadual da Bahia (UNEB/BA).

O baiano Gildeci Leite está na programação da Rede Livros e participa de Bate Papo no dia 16 de maio, às 14h. Em uma roda de conversa entre autores que publicaram recentemente livros de contos inspirados por Salvador, Gildeci vai apresentar o seu livro Baba Alapalá: Caminhos e Encantos (SEGUNDO SELO). Cronista, romancista, articulista, pesquisador de literatura baiana, professor da UNEB (Universidade do Estado da Bahia), possui produções a respeito de Jorge Amado, Literatura de Axé e literatura baiana. Em 2023 lançou pela Mayamba — editora angolana — o romance, A Casa do Mistério ou a Casa do Renascimento, que compõem a lista de obras do vestibular da UNEB.





Serviços 5ª FLIPF - Festa Literária Internacional da Praia do Forte Data: de 16 a 19 de maio (quinta a domingo) Programação gratuita e espalhada pela vila de pescadores Site: https://www.flipf.com.br/ Instagram: @flipfoficial