Shopping recebe feira de livros em promoção a partir de R$ 20 | A TARDE

O Shopping Paralela recebe a Promo Livros, feira de livros, na Praça de Eventos II. A feira, aberta ao público, está com promoção especial: um livro sai por R$ 20 e três livros, por R$ 50.

Obras de romance, ficção, biografia, negócios, autoajuda e os livros infantis de colorir estarão à venda.

“Sabemos a importância da democratização da cultura. Por essa razão, sempre recebemos com entusiasmo feiras literárias que incentivem as pessoas a lerem bons livros. Nossa expectativa é atrair muitos leitores e contribuir para formar novos”, comenta o gerente de marketing do Shopping Paralela, Gabriel Araújo.