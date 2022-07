Tiago D. Oliveira lança o livro “Para além de 22”

O autor e professor Tiago D. Oliveira apresenta um roteiro poético sobre a Semana de Arte Moderna no livro “Para Além de 22”, que vai ser lançado neste sábado, 23, na loja da Caramurê no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), às 16h.

No ano em que se comemora o centenário desse marco artístico e cultural, o livro “Para além de 22: um roteiro poético da Semana de Arte Moderna” presenteia os leitores com a reflexão sobre o legado e a influência do movimento modernista na contemporaneidade. “A semana de 22 fundou bases que vão muito além do tempo em sua infinita linguagem transpassando o sentido do mundo” afirma o autor.

Nos textos, ele utiliza dos marcos diários da semana como guia condutor dos poemas. Além de ser um objeto literário rico de poética, envolve o leitor de forma histórica e temporal, sendo um ótimo veículo de informação sobre o evento.

Tiago, nascido em Salvador e formado em Letras pela UFBA, tem poemas publicados em blogs, portais, revistas e jornais especializados no Brasil, Portugal e Espanha. Tem mais de 5 títulos lançados e possui duas grandes conquistas da literatura de bagagem: finalista do Prêmio Oceanos 2020 com o livro As solas dos pés de meu avô e vencedor da terceira edição do Selo João Ubaldo Ribeiro, na categoria poesia, com o original Soprando o vento.

O local do lançamento foi escolhido justamente para integrar o tema do livro com o ambiente. O museu, centro do modernismo na Bahia, possui inúmeras obras de artistas integrantes do movimento, a exemplo de Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti e Anita Malfatti, personalidades citadas na publicação.