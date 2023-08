Veja a programação do 2º dia da Flipelô

A Festa Literária Internacional do Pelourinho - Flipelô 2023 segue, nesta sexta-feira, 11. Realizado no Centro Histórico de Salvador, o evento, neste ano, homenageia a escritora e ialorixá Mãe Stella de Oxóssi e conta com uma vasta programação que inclui mesas de debates, bate-papos com crianças, jovens e adultos, lançamentos de livros, recitais de poesia, slams, shows, atividades infantis, exposições, espetáculos teatrais e musicais e oficinas, além de rotas de gastronomia e de museus.



A abertura da festa aconteceu na quarta-feira, 9, com show da Orquestra Afrosinfônica, comandada pelo maestro Ubiratan Marques, e de Danilo Caymmi. Nesta sexta, alguns dos destaques incluem o Bate papo musicado "Salvador, aruanda dos encantados", o "Cordel de Bule", com o cordelista Bule Bule e a mesa "Literatura e Memória", que conta com a presença da vencedora do Jabuti em 2022, Eliana Alves Cruz.

Confira a programação completa desta sexta-feira:

PROGRAMAÇÃO GERAL:

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 9h

Lançamento do livro

É tudo ficção

Flávia Ferrari (BA)

IGREJA ROSÁRIO DOS PRETOS – 9h às 17h

Mostra

Candace

Eliana Aquino (BA)

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 9h30

Apresentação teatral infantil

Espetáculo – O mundo das minhas palavras

Núcleo de Teatro Viável (BA)

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 10h

Roda de conversa com a autora do romance Mikaia*

Taiane Santi Martins (RS)

Mediação: Bruno Machado (BA)

*Vencedor do Prêmio Sesc de Literatura 2022

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 10h

Lançamento do livro

Cafuzo

Bate papo musicado

Salvador, aruanda dos encantados

Pedro Soledade (BA)

Cristiana Fernandes (BA)

Amadeu Alves (BA)

Dona Salvadora (BA)

Juliana Alves (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 10h

Exposição

Coroa de Ouro

Oficina

Tranças e Turbantes

Negra Jhô (BA)

MUSEU AFRO DA UFBA – 10h

Oficina e contação de histórias

Bonecas Abayomi

Projeto Kaê Erê

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 11h

Mesa

Leia como uma criança

Tino Freitas (CE/DF)

Kiusam de Oliveira (SP)

Emília Nuñez (BA)

Mediação: Rosinês Duarte (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 11h

Lançamento do livro

Munturo e Aula-espetáculo Sertões Contemporâneos

Gislene Moreira (Mô Moreira) (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 11 às 17h

Escambo de livros

Navegue no Bem

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 12h às 14h

Intervenções poéticas

Àdúrà

Camillo César Alvarenga – Ed. paralelo13S.

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 14h

Roda de conversa com o autor do livro Corpos benzidos em metal pesado*

Pedro Baía (PA)

Mediação: Bruno Machado (BA)

*Vencedor do Prêmio Sesc de Literatura 2022

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 14h

Mesa

Criando games, inventando mundos

Diego Lourenço (BA)

Thais Weiller (PR)

Mediação: Rodrigo Casarin (SP)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 14h

Bate-papo

Essa literatura é massa!

Faw Carvalho (BA)

Ian Fraser (BA)

Mediação: Kiki Bélico (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 14h

Exposição

Coroa de Ouro

Oficina

Tranças e Turbantes

Negra Jhô (BA)

ARENA TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO ­– 15h

Apresentação artística

Cordel de Bule

Bule-Bule (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 15h

Lançamentos dos livros

Kariri Xoco Contos Indígenas – Volume IV e

Índio NÃO, Indígena TALVEZ, Povos Originários SIM

Denizia Kawany Fulkaxó (BA)

Nankupé Tupinambá Fulkaxó (BA

IGREJA ROSÁRIO DOS PRETOS – 15h

Lançamento do livro

O milagre da leitura

Maria Tereza Costa (BA)

MUSEU AFRO DA UFBA – 15h

Apresentação teatral – Jogos Africanos

Palhaço das Letras

Projeto Kaê Erê

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 15h

Mesa e lançamento de livros

Infâncias Negras na Literatura Baiana

Jaqueline Santana – Os Mistérios da Mula sem Cabeça – Ed. Segundo Selo

Louise Queiroz – Kwame – a menina de vento e água – Ed. Paralelo13S

Amanda Julieta – Dandara – Ed. Paralelo13S

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 16h

Lançamento de livro

Pelos sertões da Bahia: história e literatura

Paulo Duque – Edufba

Fátima Pires – Edufba

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 16h

Com a palavra o escritor

Brasil – Moçambique: além do mar, o que nos separa; além da língua, o que nos une

Amosse Mucavele (Moçambique)

Mediação: José Inácio Vieira de Melo (BA)

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 16h

Mesa

O sagrado como inspiração

Onisajé (BA)

Leda Maria Martins (MG)

Mediação: Daniel Arcades (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 16h

Bate-papo

É preciso existir!

Vinicius Grossos (SP)

Mediação: Mara Santos (BA) e Neyla Paula (BA)

CASARÃO 17 – TERREIRO DE JESUS – 16h e 17h

*mediante inscrição antecipada

Painel 1

Financiamento para infraestrutura sustentável

Wanger Antônio de Alencar Rocha – Diretor do BNB

Helano Gomes – Vice-Presidente da Ultracargo

Felipe Queiroz – Diretor da ANTT

Mediação: Fabiana Gomes – Diretora da Hidrovias do Brasil

Painel 2

Infraestrutura resiliente e inclusiva

Miguel Setas – CEO da CCR

Marcos Cavalcanti – Secretário Especial do PPI/Casa Civil

Cloves Benevides – Subsecretário de Sustentabilidade do Ministério dos Transportes

Jorge Bastos – Diretor-Presidente da Infra S.A

Mediação: Natália Marcassa – CEO do MoveInfra

IGREJA ROSÁRIO DOS PRETOS – 16h30

Apresentação teatral

Cordel com a língua solta

CIA Metamorfose de Teatro (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 17h

Lançamento de livro e bate-papo

Todos se lavam no Sangue do Sol, de Paulo Raviere

Paulo Raviere (BA)

Peu Dourado (BA)

Mediação: Igor de Albuquerque (BA)

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 17h

Mesa e lançamento de livros

Escrevivências de mulheres negras

Silvana Carvalho – Coleção DasPretas – Ed. Segundo Selo

Anajara Tavares – Unguento – Ed. Segundo Selo

Ana Cecília Ferreira – Parida pela Liberdade – Ed. Pinaúna Editora

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 18h

Lançamento

Revista Canarana

André Portugal (BA)

Igor de Albuquerque (BA)

Paulo Raviere (BA)

Participação: Alejandra Muñoz (UY/BA) e Mario Ulloa (CR/BA)

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 18h

Com a palavra o escritor

Literatura e Memória

Eliana Alves Cruz (RJ)

Maurício Melo Júnior (PE)

Mediação: Marcus Vinícius Rodrigues (BA)

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 18h

Terreiro de Poesia

Linaldo Guedes (PB)

Daniel Lira (BA)

Sueli Valeriano (BA)

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 19h

Terreiro de Poesia

Ane Kethleen (BA)

Karla Julia Dallale (RJ)

Quilrio (AC)

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 19h

Mesa

Afrofuturismo: cultura e protagonismo preto

Fábio Kabral (SP)

Ale Santos (SP)

Mediação: Silvana Oliveira (BA)

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 19h

Mesa e lançamento de livros

Descolonizações editoriais: outros paradigmas para temas, personagens e autorias

Silvio Rosário – Ferro em Brasa: Fragmentos de um Romance Negro Bahiano – Ed. Pinaúna

Editora JF Paranaguá – Diálogos com a Cidade: O que dizem os poetas do spray – Ed. Pinaúna

Editora Mario de Lima – Será o Benedito? Cantos de liberdade no Vale do Cricaré – Ed. Mondrongo

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 19h

Apresentação musical

Raissa Araújo

LARGO DO PELOURINHO – CORETO FLIPELÔ – 20h

Apresentação musicaL

Roberto Mendes

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 20h

Atração literomusical

Na beira do lago bonito – Ed. Pinaúna Editora

Sisma Costa (BA)

ARENA TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 20h

Apresentação musical

Cantos e Rezas

Irma Ferreira (BA)

AÇÕES FORMATIVAS: OFICINAS

FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA – 10h às 12h

Biblioteca Gonçalo Moniz

Minioficina de Roteiro de histórias em quadrinhos – Turma 2

Anderson Shon (BA)

MUSEU NACIONAL DE ENFERMAGEM – MuNEAN – 14h às 16h

Minioficina de escrita criativa – Turma única

Mariana Filgueiras (RJ)

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 14h às 16h

Sala de Leitura

Minioficina de rimas: Hip-hop/Slam – Turma 2

Cold Mansa (BA)

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 15h40 às 17h40

Sala Myriam Fraga ­

Oficina

A cabaça ancestral na produção literária de Mãe Stella de Oxóssi

Apresentação do livro infantil sobre literatura negra ancestral: Alice e o Enigma de Ouruvaia

Helena Nascimento (BA)

ESPAÇO INFANTIL MABEL VELLOSO (Praça das Artes)

9h

Animação cultural com Robério Lima

09h30

Lançamento do livro Yoga para Ti e apresentação musical de Paulo W.T. Moraes

10h30

Apresentação Mariar um Mar de Poesias com Emilie Lapa e Natalyne Santos

11h30

Lançamento do livro Alice e o enigma do Ouruvaia de Helena Nascimento

13h

Animação cultural com Robério Lima

13h30

Contação de histórias com Rafahel Ramos

14h

Lançamento de livro e contação de histórias com Edna Luz

14h30

Lançamento do livro Jitirana, a menina das mãos mágicas de Márcia Mendes

15h

Contação de histórias, músicas e brincadeiras com o Grupo Conto, Canto e Encanto

16h

Contação de história com Ceiça Divino

16h30

Apresentação dos palhaços Macarrão e Parafuso com os atores Gustavo Duarte e Robson Raycar

TEATRO SESC - SENAC PELOURINHO

9h30 – Apresentação teatral infantil

Espetáculo O mundo das minhas palavras

Núcleo de Teatro Viável (BA)

Espaço conta ainda com arena de leitura da Rede Sesc de Bibliotecas, disponível ao público de todas as idades, com acesso a livros, revistas e cordéis e ações de mediação da leitura. Das 9h às 20h.

PRAÇA TERREIRO DE JESUS

BIBLIOSESC – 9h às 18h

Uma incrível biblioteca abrigada sob 4 rodas com uma equipe acolhedora à espera do público de todas as idades e interesses literários: Visitação ao acervo | Promoção de ações de mediação da leitura: jogos literários, leituras compartilhadas, narração de histórias infantis.

BIBEX – 9h ÀS 18h

A Biblioteca de Extensão (BIBEX) constitui-se de um micro-ônibus e um ônibus estruturalmente adaptados para servir como biblioteca, com a finalidade de levar acervo bibliográfico às áreas periféricas e ou áreas que não possuam bibliotecas físicas, proporcionando a circulação de livros, o empréstimo em domicílio, orientando a pesquisa bibliográfica. A BIBEX caracteriza-se também como polo de atividades culturais, comunitárias, de informação e auxiliando na ampliação do conhecimento, por meio de atividades como: Oficinas, jogos educativos, contação de história, participação em eventos, atividades artísticas e mediação de leitura.

ESPAÇO SUSTENTABILIDADE – 9 às 18h

No Espaço Verde da Flipelô conversaremos sobre temas relacionados ao Meio Ambiente interagindo com abelhas, descobrindo possibilidades de reutilização de resíduos, distribuindo mudas para plantio e trocando ideias sobre o uso de medicamentos à base de cannabis. Literatura também não vai faltar, com a presença de Saraus de diferentes regiões da nossa cidade, recitando e musicando poesias. Um espaço para trocas e conexões em torno de uma vida e um planeta mais sustentável!

ESPAÇO ACESSIBILIDADE – 9 às 18h

O espaço vai contar com apresentações, exposições, rodas de conversas, entre outras atividades, sendo as pessoas com deficiência e pessoas em vulnerabilidade social como protagonista.

EXPOSIÇÕES

De 9 a 13 de Agosto

EXPOSIÇÃO DE RUA

Mãe Stella de Oxóssi por Antonello Veneri

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – MIRANTE DAS LETRAS

Nasce o sol a 2 de Julho

ESTAÇÃO METRÔ – CAMPO DA PÓLVORA

Nasce o sol a 2 de Julho

Amados Olhares

Ocupação FLIPELÔ

CASARÃO 17

FLIPELÔ Edições

Acesso

A Flipelô se encerra no domingo, 13. Vale lembrar que o público contará com traslado gratuito de vans e guias de turismo credenciados, que partirão da Estação de Metrô do Campo da Pólvora para o Taboão, no Pelourinho, das 10h às 22h, até o término da Festa.