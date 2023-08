Veja a programação do último dia da Flipelô

Após quatro dias, chega ao fim, neste domingo, 13, a Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) 2023. Realizado no Centro Histórico de Salvador, o evento, neste ano, homenageia a escritora e ialorixá Mãe Stella de Oxóssi e conta com uma vasta programação que inclui mesas de debates, bate-papos com crianças, jovens e adultos, lançamentos de livros, recitais de poesia, slams, shows, atividades infantis, exposições, espetáculos teatrais e musicais e oficinas, além de rotas de gastronomia e de museus.

A abertura da festa aconteceu na quarta-feira, 9, com show da Orquestra Afrosinfônica, comandada pelo maestro Ubiratan Marques, e de Danilo Caymmi. Neste domingo, a abertura fica por conta de uma missa de agradecimento/encerramento dedicada a Santa Dulce dos Pobres, cuja data festiva acontece hoje.

IGREJA ROSÁRIO DOS PRETOS – 9h às 17h

Mostra

Candace

Eliana Aquino (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 10h

Lançamento

O Eclipse

Van Amorim (BA)

Mediação: Joana Guerra (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 10h

Exposição

Coroa de Ouro

Oficina

Tranças e Turbantes

Negra Jhô (BA)

ARENA TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 10h

Contação de histórias infantis

O segredo da cabeça Porongo

Vovó Cici (BA)

Mário Omar (BA)

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 11h

Com a palavra o escritor

Escrever as Mães – maternidade e resistência

Sara Bertrand (Chile)

Apresentação: Lilia Gramacho (BA)

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 11h

Apresentação teatral – Monólogo

Jorge de Lima – A invenção da Poesia

Chico de Assis (AL)

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 11h

Espetáculo teatral infantil

A casa encantada

Bonde da Calu (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 11h

Lançamento

O Menino da Mata

Magna Cerqueira (BA)

Contação de história

Juliana Anselmo (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 11 às 17h

Escambo de livros

Navegue no Bem

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 12h às 14h

Intervenções poéticas

Àdúrà

Camillo César Alvarenga – Ed. paralelo13S.

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 14h

Mesa

Leio, logo posto

Pedro Pacífico (SP)

Eliz Oliveira (PI)

Mediação: Rodrigo Casarin (SP)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 14h

Bate-papo

A ficção e a realidade na literatura para jovens

Ricardo Ishmael (BA)

Vitor Martins (SP)

Mediação: Samira Soares (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 14h

Exposição

Coroa de Ouro

Oficina

Tranças e Turbantes

Negra Jhô (BA)

PRAÇA QUINCAS BERRO D’ÁGUA – 15h

Apresentação musical

Banda Agentes do Metrô

*Participação da banda do Ilê Aiyê

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 15h

Lançamento

Exis(ir)

Cristiane Sousa Santos (BA)

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 15h

Mesa e lançamento de livros

Poesia brasileira contemporânea 2

Camilo Cesar Alvarenga – àdúrà – Ed. Paralelo13S

Marcelo Frazão – E nada pode ser feito quanto a isso – Ed. P55

Leticia Carvalho – Eu devia ter visto isso chegando – Ed. Paralelo13S

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 16h

Mesa

Literatura dá samba

Juliana Ribeiro (BA)

Pedro Abib (BA)

Mediação: Silvana Oliveira (BA)

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 16h

Bate-papo e lançamento do livro

Roma Negra – uma cidade ilustrada em quadrinhos

Esteban Vivaldi (Chile)

Gutemberg Cruz (BA)

*Lançamento do livro Roma Negra

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 16h

Exibição do Documentário

Bicentenário da Independência: Heróis e Heroínas da Liberdade

Bate-papo

Ricardo Ishmael (BA)

Henrique Mendes (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 16h

Bate-papo

Do independente às salas de roteiro

Juan Jullian (RJ)

Mediação: Marcelo Lima (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 17h

Sarau

Sarau pelo direito da poesia: mas onde existe poesia?

Grupo de autores da Coluna Direito & Arte

LARGO DO PELOURINHO – CORETO FLIPELÔ – 18h

Apresentação musical

Cortejo Afro

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 15h30 às 17h

Sala Myriam Fraga ­

Oficina

O gênero provérbio em Mãe Stella de Oxóssi: colher no passado, convocar ao presente e desenhar o futuro

Gisele Galvão Linhares Cajaíba (BA)

ESPAÇO INFANTIL MABEL VELLOSO (Praça das Artes)

9h

Animação cultural com Robério Lima

09h30

Oficina de bonecas Abayomi com Telma Viana

10h

Contação de histórias com Paula Brito

10h30

Contação de histórias com Marcos Cajé

11h

Lançamento do livro Bucambe de Yalle Tárique

11h30

Contação de histórias com Helena Nascimento

13h

Animação Cultural com Robério Lima

13h30

Oficina de bonecas Abayomi com Telma Viana

14h

Contação de histórias com Carol Adesewa

14h30

Contação de histórias com Terezinha Passos

15h

Contação de histórias, músicas e brincadeiras com o Grupo Conto, Canto e Encanto

15h30

Contação das histórias Mickey: o extraordinário do skate! e A nova rainha da Bicholândia, com as autoras Luiza Meireles e Analiz Rodrigues

16h

Contação de histórias com Ceiça Divino

TEATRO SESC - SENAC PELOURINHO

11h – Apresentação teatral infantil

Espetáculo – A casa encantada

Bonde da Calu (BA)

ARENA TEATRO SESC - SENAC PELOURINHO

10h – Narração de histórias infantis

O segredo da cabeça Porongo

Vovó Cici (BA)

Mário Omar (BA)

Espaço conta ainda com arena de leitura da Rede Sesc de Bibliotecas, disponível ao público de todas as idades, com acesso a livros, revistas e cordéis e ações de mediação da leitura. Das 9h às 20h.

PRAÇA TERREIRO DE JESUS

BIBLIOSESC – 9 às 18h

Uma incrível biblioteca abrigada sob 4 rodas com uma equipe acolhedora à espera do público de todas as idades e interesses literários: Visitação ao acervo | Promoção de ações de mediação da leitura: jogos literários, leituras compartilhadas, narração de histórias infantis.

BIBEX – 9 ÀS 18H

A Biblioteca de Extensão (BIBEX) constitui-se de um micro-ônibus e um ônibus estruturalmente adaptados para servir como biblioteca, com a finalidade de levar acervo bibliográfico às áreas periféricas e ou áreas que não possuam bibliotecas físicas, proporcionando a circulação de livros, o empréstimo em domicílio, orientando a pesquisa bibliográfica. A BIBEX caracteriza-se também como polo de atividades culturais, comunitárias, de informação e auxiliando na ampliação do conhecimento, por meio de atividades como: Oficinas, jogos educativos, contação de história, participação em eventos, atividades artísticas e mediação de leitura.

ESPAÇO SUSTENTABILIDADE – 9 às 18h

No Espaço Verde da Flipelô conversaremos sobre temas relacionados ao Meio Ambiente interagindo com abelhas, descobrindo possibilidades de reutilização de resíduos, distribuindo mudas para plantio e trocando ideias sobre o uso de medicamentos à base de cannabis. Literatura também não vai faltar, com a presença de Saraus de diferentes regiões da nossa cidade, recitando e musicando poesias. Um espaço para trocas e conexões em torno de uma vida e um planeta mais sustentável!

ESPAÇO ACESSIBILIDADE – 9 às 18h

O espaço vai contar com apresentações, exposições, rodas de conversas, entre outras atividades, sendo as pessoas com deficiência e pessoas em vulnerabilidade social como protagonista.

De 9 a 13 de Agosto

EXPOSIÇÃO DE RUA

Mãe Stella de Oxóssi por Antonello Veneri

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – MIRANTE DAS LETRAS

Nasce o sol a 2 de Julho

ESTAÇÃO METRÔ – CAMPO DA PÓLVORA

Nasce o sol a 2 de Julho

Amados Olhares

Ocupação FLIPELÔ

CASARÃO 17

FLIPELÔ Edições

Acesso

Vale lembrar que o público contará com traslado gratuito de vans e guias de turismo credenciados, que partirão da Estação de Metrô do Campo da Pólvora para o Taboão, no Pelourinho, das 10h às 22h, até o término da Festa.