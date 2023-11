3ª Edição do Festival "Jazz no Castelo - Música e Arte" começa sexta | A TARDE

No início de dezembro acontece a 3ª edição do Festival Jazz no Castelo Garcia D’Ávila, em Praia do Forte, sempre com abertura às 17h. O evento, que se estende por dois finais de semana, promete uma programação diversificada com artistas renomados. Os ingressos estão por R$ 50, a inteira, e R$ 25, a meia, no Sympla. O festival também oferecerá shows gratuitos no coreto na Vila da Praia do Forte. Além de destacar os estilos consagrados de jazz, blues e soul, o evento celebra os ritmos populares que compõem a identidade cultural baiana.



Programação

A noite de abertura, na sexta-feira, 1, será marcada pela diversidade musical, começando com o Forte Swing. Em seguida, a Orquestra Sinfônica Garcia D’Ávila, que apresentará um espetáculo com aproximadamente 40 estudantes de escolas públicas de Mata do São João, com idades entre 10 e 17 anos. A Geleia Solar, formada por artistas reconhecidos por performances na JAM no MAM, trará sua mistura característica de baião, samba, frevo, salsa, blues, swing e jazz, enraizada na tradição percussiva local.

No sábado, 2, terá apresentação de Tony Gordon, vencedor da oitava edição do programa The Voice Brasil em 2019. Tony Gordon explora uma emocionante jornada pelos gêneros de Blues, Soul e Jazz, ao reunir um repertório de músicas consagradas e recriá-las com seu estilo característico. Além disso, a banda Monarka, reconhecida como uma Rock Tribute Band, também estará presente, homenageando ícones como Queen, Bon Jovi, U2, Coldplay, entre outros.

Na semana seguinte, na sexta-feira, 8, terá espetáculos de Eric Assmar e Candice Fiais. Candice é expoente da cena blues/rock local e recebeu a indicação ao Prêmio Caymmi na categoria de Melhor Show em 2017. No sábado, 9. Santts Moura trará para o palco uma fusão de pop com nuances de Soul, influenciado por Rhythm and Blues, Reggae.

Para completar o evento, acontecerá o Amy Reggaehouse, eleito o melhor tributo a Amy Winehouse do mundo, em voto popular no The Winehouse Awards 2020 prêmio internacional apresentada por Amy Winehouse Family e Tropico Winehouse. O tributo fundado e idealizado na Bahia, é comandado pela cantora Clarian

Como novidade, terá as apresentações gratuitas de Tiago Velame no dia 7 de dezembro, e da banda Suspeitos Blues & Rock, no dia 10 de dezembro, estão programadas para o Coreto da Vila de Praia do Forte.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA FESTIVAL JAZZ NO CASTELO:

▪️Sexta, 01/12 (No Castelo)

Forte Swing, Sinfônica Garcia D’Ávila e Geleia Solar

▪️Sábado, 02/12 (No Castelo)

Tony Gordon e Banda Monarka

▪️Quinta, 07/12 (No Coreto da Vila - Gratuito)

Tiago Velame

▪️Sexta, 08/12 (No Castelo)

Candice Fiais e Eric Assmar

▪️Sábado, 09/12 (No Castelo)

Santts e Clariana em “Amy Reggaehouse”– Eleito o melhor tributo a Amy Winehouse do mundo

▪️Domingo, 10/12 (No Coreto da Vila - Gratuito)

Banda Suspeitos Blues & Rock

TRANSLADO - O festival de Jazz no Castelo acontece no Castelo Garcia D'ávila, que fica localizado na Rua Direta do Castelo, em Mata de São João, na região metropolitana de Salvador. Algumas vans farão o translado para o Castelo gratuitamente, a partir das 17h, saindo do Serviço de Atendimento ao Turista de Praia do Forte e na Praça dos Namorados.

Serviço

O que: 3ª Edição do Festival Jazz no Castelo

Quando: 01 a 10 de dezembro, a partir das 17h

Onde: Castelo Garcia D´Ávila, Praia do Forte

Quanto: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

Serão realizadas apresentações gratuitas no Coreto da Vila de Praia do Forte, nos dias 07 e 10/12.