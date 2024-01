A Dama se retrata e pede desculpas à Pabllo Vittar após polêmica | A TARDE

A Dama do Pagode, uma das principais cantoras do pagodão baiano, pediu desculpas a Pabllo Vittar após criticá-la por não ter apoiado outras cantoras drag queen e artistas LGBTQIAPN+ da Bahia no Festival Virada Salvador.

Em nota publicada nas redes sociais, a pagodeira baiana assume que se expressou de forma equivocada e afirma não ter tido a intenção de ofender ou desacreditar Pabllo Vittar ao expressar sua opinião sobre a conexão dela com artistas LGBTQIAPN+ na Bahia.

"Minha opinião não foi em momento algum, para ofender ou descredibilizar a cantora Pabllo Vittar. Sei da importância dela para a comunidade LGBTOIAP+ e apenas quis dizer que acho extremamente importante que quando uma artista do peso dela se apresenta em Salvador, também possa dar voz é espaço a nomes que acabam não sendo muito valorizados pelo público, como A Travestis, Nininha Problemática e outras artistas do cenário", diz A Dama.

Por fim, a pagodeira baiana fala sobre a importância da representatividade e reitera o pedido de desculpas. "O cenário do pagode de Salvador sempre foi comandado pelos homens, é necessário entender e dar espaço para as artistas trans, drags e mulheres, é sim uma oportunidade grande e de extrema visibilidade. Minhas mais sinceras desculpas à Pabllo, pois jamais faria algo que fosse ofender ela e a sua arte", completou.