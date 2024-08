"A essência do Terra Samba permanecerá", promete novo vocalista

- Foto: Divulgação

Anunciado nesta semana como novo vocalista da Terra Samba, Miller Ramos, que iniciou a trajetória musical no Engenho Velho de Brotas, em Salvador, afirmou que chega à banda com a proposta de renovar a cara da banda.

Ao mesmo tempo, Ramos pontua que a essência da banda será mantida. Em entrevista ao A Tarde, o cantor reconhece a relevância do grupo musical e a responsabilidade que assume ao chegar na equipe.

"Uma honra estar assumindo os vocais de uma banda tão querida pelo público, por Salvador, que representa muito a música da nossa Bahia. Recebi o convite e fiquei muito lisonjeado e agora eu chego no 'Terra' com a proposta de renovação, de trazer, na verdade, novos projetos, uma cara nova... Como dizem, o Terra Samba é diferente", afirma Miller Ramos.

O cantor e a banda têm a mesma idade, 33 anos. Miller considera que está na hora de encarar o novo cenário da música e agregar elementos, sem deixar de lado sua essência.

"Para reafirmar no que diz respeito à coreografia, no que diz respeito à musicalidade... O Terra Samba sempre teve muito do axé, a gente está trazendo esses elementos, misturados com os do pagode, que também vai ter".

Em parceria com o Terra Samba, Miller já havia emprestado a voz para os principais clássicos da banda, como “Carrinho de Mão”, “Banho de Chuveiro” e “Na Manteiga”.

"A essência do Terra Samba permanecerá mantida. Esses clássicos não podem deixar de ser uma parte do show. A gente só vai usar elementos diferentes, tudo se mantém inserido nas músicas, nas manifestações, e o sentido que o Terra Samba já fez no cenário da música brasileira".

Mário Ornellas, fundador da banda e percussionista, celebrou o fato de Miller ter vindo do samba. “Estou feliz porque é um sambista e vejo como uma peça que faltava para essa nova etapa do Terra Samba”. Ao público, Miller deixa a mensagem de que seguirá carregando o legado do 'Terra'.

"Continuem ligados, a gente não vai deixar a essência da música da Bahia morrer, a gente vai continuar com a nossa essência, mas buscando novos elementos para essa nova galera que está chegando. Vai ser o mesmo show para abraçar todo mundo que gosta de música da Bahia".

Para o Verão, o grupo prepara um novo EP com quatro músicas inéditas, sob produção musical de Jomar Freitas. O novo trabalho do grupo é intitulado “De um jeito diferente" e será lançado em setembro deste ano.