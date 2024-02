'A gente vai passar fome', diz viúva de Gal para filho da cantora | A TARDE

A viúva de Gal Costa, Wilma Petrillo, e seu filho, Gabriel Costa, tiveram uma discussão acalorada devido a discussão por causa de um documento da gravadora Biscoito Fino. Em áudio divulgado pelo portal de notícias Em Off, a madrasta de Gabriel, o intimida e diz que ele precisa assinar o documento.

“O dinheiro é seu é meu, então aqui está dizendo: ‘nós pegamos o dinheiro emprestado da Biscoito Fino e nós vamos pagar com o que temos para receber’. Então eu assino, você assina. Explica para ele gente, não é possível”, diz Wilma, irritada na gravação. A viúva de Gal se refere também a outras pessoas que estariam no ambiente e não podem ser identificadas.

Gabriel diz que não acredita o que Wilma está dizendo, pois crê que o documento se refere a outro assunto. “A declaração começa com Wila Teodoro Petrillo, eu conheço a declaração. Se fosse para eu assinar, deveria estar Wilma Teodoro Petrillo Penna Burgo Costa e meu nome aqui”, diz o jovem de 18 anos.

“Qual problema? Não é testemunha, é herdeiro! Que coisa Gabriel! Você acha que eu estou fazendo graça com você?”, diz Wilma. “Sabe ler? Eu estou começando a me irritar com você”, continua.

“Eram 75% para mim e 25% para você, só que eu não achei justo e dei 50% para você e 50% para mim, que sacanagem”, diz Wilma que também cita que já dilapidou uma parte da quantia que tinha para pagar o IPTU de R$ 5 mil da casa em que mora, pagar a escola de Gabriel e comprar roupas para ele, e que por isso, estaria sem dinheiro.

“Se você não assinar, a gente não recebe o dinheiro e vai passar fome, porque eu não tenho mais um tostão. Você não pode fazer isso comigo, não Gabriel”. O jovem termina a chamada dizendo que não vai assinar o documento.