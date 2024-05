Abramus Bahia celebra 20 anos de apoio à música baiana | A TARDE

A Abramus Bahia comemorou seu 20º aniversário em Salvador, na última terça-feira, 21, com um evento que destacou a estreia de um mini documentário sobre a trajetória da associação.

Realizado no Aleatórios Bar, o evento reuniu uma mistura diversificada de figuras proeminentes da indústria musical e contou com um show exclusivo da banda OperaBuffa, formada por Jonga Cunha, Rafa Chaves e Rafael Jardim.



O mini documentário contou com a participação de artistas como Jau, Magary Lord, Daniela Mercury, Tatau, Thiago Arancam, Targino Gondim - que marcou presença na ocasião.

O diretor regional, João Portela, destacou a importância do atendimento e suporte aos titulares, mencionando que a Abramus Bahia se destaca pela gestão coletiva de direitos autorais. Além disso, Mariana Mello, diretora jurídica, elogiou a liderança da filial e a importância de acompanhar os artistas desde o início de suas carreiras.

O evento reafirmou o compromisso da Abramus Bahia em apoiar a indústria musical e defender os direitos autorais.

Sobre a Abramus

A Abramus é uma associação de gestão coletiva de Direitos Autorais, fundada em 1982, que defende os direitos dos artistas da música, dramaturgia e artes visuais. Com mais de 120 mil titulares, é a maior associação de direitos autorais do Brasil e a única vinculada ao Ecad que trabalha com artes cênicas e visuais. A Abramus possui escritórios em várias cidades do Brasil, preparados para oferecer atendimento personalizado aos titulares.

