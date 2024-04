Adelmario Coelho comemora 30 anos de carreira com show na Concha | A TARDE

Cantor e compositor baiano, Adelmário Coelho, um dos mais importantes intérpretes forrozeiros do Brasil, celebra seus 30 anos de carreira com o show Adelmario Coelho – 30 anos no dia 30 de abril, a partir das 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

Os ingressos custam 1º lote - R$ 80,00 (inteira) / R$ 40,00 (meia); 2º lote - R$ 100,00 (inteira) / R$ 50,00 (meia).

O baiano de Barro Vermelho, distrito de Curaçá, no norte da Bahia, trará canções suas como “Não fale mal do meu país”, Ô Neném”, “Anjo Querubim”, “Um metro e sessenta” e “Bahia, Forró e Folia”, além de “Cometa Mabembe”, “A natureza das coisas”, “Morena tropicana” e “Chá de costas”.

O forrozeiro volta ao palco que em 2006 viveu um dos momentos mais marcantes de sua vida, a gravação do DVD “Minha vida, meu forró".