Adelmario Coelho lança dois EPs com músicas inéditas nesta sexta-feira | A TARDE

O cantor baiano Adelmario Coelho está celebrando 30 anos de carreira e para celebrar as décadas de muito forró, o artista apresenta para os fãs dois novos EPs. Os álbuns estarão disponíveis em todas as plataformas digitais, nesta sexta-feira, 19.

Batizados como "Edição de Aniversário", os EPs, são coleções selecionadas de músicas que representam tanto os clássicos do trabalho do artista, quanto novas composições. No total, os dois volumes oferecem nove faixas, cada uma carregada com o som do forró tradicional, com arranjos bem modernos.

As músicas de destaque do novo trabalho são "Cascalhos" composição de Alberto Narcizo da Cruz Neto e BETO CAJU e "Manteiga no Pão" composição de Nando Cordel, duas novas canções que irão cativar os ouvintes. Além disso, os EPs apresentam canções já conhecidas, como "Um Metro e Sessenta", "Um Mês Só" e "Talismã".

Confira o link dos discos, nas principais plataformas

Volume 1

Volume 2