Adiamento de show de Jão em Salvador deixa fãs revoltados: "Absurdo" | A TARDE

O adiamento do show de Jão em Salvador, previsto inicialmente para acontecer na Arena Fonte Nova neste sábado, 6, deixou fãs revoltados. O show da Superturnê tem nova data e será realizado em agosto.

A mudança de data se dá devido a final do Campeonato Baiano de futebol entre Bahia e Vitória, que acontecerá no domingo, 7.

Em nota, a equipe do artista informou que, tanto Jão quanto a produção "lamentam o ocorrido e reiteram o compromisso em apresentar o show na cidade de Salvador".

Nas redes sociais, fãs do artista que se preparavam para curtir o show demonstraram insatisfação com a mudança de planos.

"Eu acho um absurdo!!! Sou do Acre e vim de carro até Salvador, gastei com hospedagem, alimentação, gasolina e ingresso! O show de Jão tem que ser mantido e o jogo do campeonato baiano deve ser no Barradâo", contou um internauta.

"Um descaso com o público de Salvador. um absurdo", disse outro. "Depois de 1 ano e 3 meses esperando por um show novo do Jão em Salvador, essas desgraças atrapalharam tudo", bradou outro.

Outro internauta pontuou que havia solução para que tanto o show quanto o jogo acontecessem no mesmo dia. "Salvador tem outros 2 estádios para realizar a final. Fora o deslocamento dos fãs do interior com passagens pagas para assistir o show dele aqui".

Em seu Instagram, Jão afirmou que 24 de agosto, nova data do show em Salvador, foi o dia mais próximo disponibilizado pela Arena Fonte Nova. "Vejo vocês em agosto e prometo fazer um show ainda mais lindo", disse.

A produção do evento frisa que todos os ingressos para o dia 6 de abril serão válidos para a nova data. Para quem não puder comparecer, a política de reembolso estará disponível em breve no site da Eventim.