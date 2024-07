Afrocidade fará show gratuito em homenagem a guitarrista assassinado

- Foto: Reprodução | Instagram

A banda Afrocidade fará um show gratuito em homenagem a Flávio de Oliveira Silva, o Fafal, guitarrista do grupo musical morto em maio deste ano aos 32 anos após ter sido espancado em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador.

O tributo em homenagem ao músico será realizado neste domingo, 21 de julho, às 17h, no Teatro Alberto Martins. O evento terá pocket show da Afrocidade, participações de artistas locais e apresentação de vídeos em homenagem a Fafal.

Considerado o “violeira da maldade”, Fafal compunha a Afrocidade desde a formação, em 2011. Ele era considerado talentoso e dedicado e sua guitarra trazia ousadia que casava com as vozes e a percussão na banda.

“O tributo foi pensado com muito carinho. O repertório da Afrocidade traz as músicas que ele mais curtia, teremos também participações de amigos da música e de todos aqueles que quiserem fazer sua homenagem no palco aberto”, avalia Eric Mazzone, músico e diretor musical da Afrocidade.