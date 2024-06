Afropunk de 2024 terá Silvanno Salles e Fat Family; veja | A TARDE

Considerado o maior festival de cultura negra do mundo, o Afropunk divulgou suas primeiras atrações para a edição deste ano, nesta terça-feira, 28. O evento acontecerá nos dias 9 e 10 de novembro no Parque de Exposições de Salvador.

No line-up, estão nomes como Silvanno Salles, Ilê Ayiê, Larissa Luz, Léo Santana, Planet Hemp e Jorge Aragão. Outra atração anunciada, Fat Family faz sua estreia no evento com um show especial cantando sucessos de Tim Maia.

Os ingressos para os dois dias já estão disponíveis com valores entre R$75 e R$150, para o setor de Arena, e entre R$180 e R$360, para o Lounge, na plataforma Sympla. Como nos anos anteriores, serão dois palcos posicionados lado a lado: o Agô e o Gira.

Em 2023, foram 50 mil pessoas no evento, que movimentou cerca de R$ 19 milhões na economia de Salvador.





Confira o line-up do Afropunk 2024 até o momento: 9 de novembro (sábado) Jorge Aragão Leo Santana Planet Hemp Duquesa Melly Ilê Aiyê convida Virginia Rodrigues Irmãs de Pau e Evylin 10 de novembro (domingo) Ebony Mateus Fazeno Rock Silvanno Salles Timbalada Fat Family canta Tim Maia Larissa Luz

