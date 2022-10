AfroPunk reúne atrações nacionais e internacionais em Salvador

O AfroPunk, maior festival da cultura negra do mundo, reunirá atrações nacionais e internacionais no Parque de Exposições entre od sias 26 e 27 de novembro.

Serão mais de 20 horas de evento e mais de 30 atrações como Ludmilla, Baco Exu do Blues, Emicida, Psirico, Liniker, Mart’nália, Masego, Dawer x Damper, Margareth Menezes, N.I.N.A, Rayssa Dias, Ministério Público, Black Pantera, Young Piva, Paulilo Paredão, Yan Cloud e outros. Haverá também encontros como A Dama com Mc Carol e Attooxxá com Karol Conká.

O evento, que chegou ao Brasil em 2021, é realizado há mais de 15 anos em cidades como Paris, Atlanta e Joanesburgo. Esta será a primeira edição completa do evento na América Latina.

Os ingressos são vendidos em três modalidades: inteira, meia-entrada e meia-social (disponível para todes, tendo valor da meia-entrada incluindo R$ 10,00 que serão doados para instituições e projetos que impulsionam a construção de novas possibilidades para o povo negro).

A inteira é o ingresso que dá acesso ao local determinado, sem nenhum tipo de desconto. A meia entrada é disponível a estudante, idosos, trans, professores e PCDs. Já a meia-social é o ingresso com valor de meia entrada mais R$ 10 que serão doados para instituições e projetos sociais voltados ao povo negro.