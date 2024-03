Alcione celebra 50 anos de carreira com show na Concha | A TARDE

A cantora e compositora Alcione se apresenta em Salvador com o show “Alcione: 50 Anos”, que celebra suas cinco décadas de carreira. A apresentação será no dia 12 de maio às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

O primeiro lote de ingressos será vendido na plataforma Sympla e na bilheteria teatro e custa R$ 150/R$ 75 (meia).

No show, a artista conta com as participações especiais da Banda do Sol e de integrantes da Orquestra Maré do Amanhã para passear por diversos momentos de sua carreira.

A performance conta ainda com bailarinos clássicos e modernos das companhias Sheila Aquino e Marcelo Chocolate, e Cenarte Dimensões.

O show, que tem diversas apresentações pelo Brasil e em cidades na Europa e na África, tem direção musical do maestro Alexandre Menezes e direção geral de Solange Nazareth.

SERVIÇO — ALCIONE: 50 ANOS

Quando: 12 de maio (domingo), às 19h

Onde: Concha Acústica do TCA (Campo Grande)

Quanto:

Primeiro lote: R$ 150/R$ 75 (meia)

Segundo lote: R$ 180/R$ 90 (meia)

Terceiro lote: R$ 200/R$ 100 (meia)