Alexandre Pires cancela show em cruzeiro após homem cair no mar | A TARDE

O cantor Alexandre Pires utilizou suas redes sociais neste sábado, 30, para comunicar o cancelamento de seu show devido a um incidente trágico a bordo do navio MSC Precioza, onde estava programada sua apresentação.

O cantor expressou seus sentimentos aos familiares da pessoa que se jogou ao mar da cabine, mostrando-se abalado e invocando a consolação de Deus.

"Meus sentimentos aos familiares e amigos da pessoa que caiu no mar, da varanda de sua cabine, durante o cruzeiro do MSC Precioza, por volta das 0h30 de hoje (30/12). Peço a Deus que conforte o coração de todos neste momento", iniciou.

Ele explicou a decisão de cancelar o show em respeito à vítima e aos esforços de resgate, destacando que o incidente ocorreu antes do início da apresentação.

"Em respeito à vítima e aos trabalhos de resgate, conversamos com a organização e chegamos a um consenso para a não realização do show, que estava previsto para ter início à 01h00. Ainda não havíamos subido ao palco quando esse fato trágico aconteceu”.

Alexandre ressaltou a impossibilidade de promover alegria e cultura em meio ao clima de apreensão, pedindo desculpas aos fãs pelo cancelamento e a compreensão de todos diante da decisão tomada.

"Peço desculpas aos fãs pelo cancelamento e a compreensão de todos com a decisão tomada por nós".

Na madrugada do sábado, um homem tirou a própria vida após uma discussão com a esposa, resultando na paralisação do cruzeiro por mais de duas horas e na ativação da guarda costeira em busca do corpo, que não foi encontrado até o momento.

Em caso de depressão ou suspeita, procure ajuda

Se você está ou conhece alguém que está enfrentando problemas depressivos ou tendo pensamentos suicidas, ofereça ajuda e acolha. Não fique calado. Peça ajuda. Você não está sozinho (a).

Ligue para o CVV – Centro de Valorização da Vida, no número 188 ou entre no site. O CVV realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat.