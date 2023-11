Ana Carolina: "O legado de Cássia Eller vai continuar vivo" | A TARDE

Em 1990, aos 16 anos, Ana Carolina ouviu “Cássia Eller – Disco 1”, álbum de estreia da cantora carioca - um dos seus prediletos até hoje -, e virou "fã de camiseta". Em 1997, Ana conheceu Cássia pessoalmente, quando ficou hospedada em sua casa, graças a uma amiga em comum. Dois anos depois, Ana lançou “Garganta" e Cássia, ao ser questionada se era dela aquela voz, negou, mas disse que gostaria que fosse. Em 2001, Eller partiu aos 39 anos, no auge da carreira.

Agora, em homenagem às tantas influências em sua vida e carreira, Ana Carolina laureia a potência artística de Cássia Eller com uma turnê em sua homenagem, intitulada “Ana Canta Cássia - Estranho seria se eu não me apaixonasse por você". O show chega a Lauro de Freitas neste sábado, 11, no Armazém Convention, Parque Shopping Bahia.

No repertório, estão os maiores sucessos de Cássia. Ana promete levar o público a uma viagem pessoal no tempo até o momento em que era adolescente e conheceu a música da artista, que mudou sua vida, tanto pessoal quanto profissionalmente.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, a artista contou detalhes sobre o show e da sua relação com Cássia. Ana Carolina também contou qual música da sua carreira dedicaria à Cássia e o quanto a voz de “Malandragem” ainda ressoa em sua vida e arte: “Posso dizer que sou também a mulher que sou hoje muito por conta da postura libertária que vi na Cássia”, afirma ela.

Confira:

Portal A TARDE: O que te motivou a dedicar um show ao repertório de Cássia Eller?

Ana Carolina: Eu sou muito fã da Cássia. Mas tão fã que sequer imaginei que seria possível realizar uma turnê dessas. Aí surgiu esse convite da Opus, que gerencia minha carreira. Não tinha nem como dizer não pra esse sonho. E começamos o processo pensando nesse show de forma que juntasse o DNA da Cássia ao meu, sempre com muito carinho e imenso respeito pela obra gigante dela.

Qual o significado por trás do nome da turnê, "Ana canta Cássia - Estranho Seria Se Eu Não Me Apaixonasse Por Você"?

Tínhamos algumas ideias de subtítulos para o show, mas essa frase linda do Nando Reis resume muito bem meu sentimento pela Cássia. Se tivesse a chance, provavelmente seria isso que gostaria de dizer a ela.

Começamos o processo pensando nesse show de forma que juntasse o DNA da Cássia ao meu Ana Carolina, sobre ideia da turnê

Quais são os principais momentos da carreira de Cássia Eller que te influenciaram artisticamente?

Vários! Mas consigo me lembrar, ainda quando tocava na noite de Juiz de Fora, o momento que descobri a obra dela. Ouvi na rádio e fiquei impactada, querendo saber de quem era aquela voz tão potente. E costumo dizer que ela não me influenciou “somente” artisticamente. Posso dizer que sou também a mulher que sou hoje muito por conta da postura libertária que vi na Cássia.

No início da carreira você chegou a se encontrar com a Cássia. Quais impressões teve e como a energia dela afetou sua vida e sua carreira naquele momento?

Eu conheci a Cássia pessoalmente em 1997 e conto essa experiência inacreditável na turnê. Foi no meu primeiro show no Rio, aquele começo de carreira difícil para qualquer artista. Tínhamos uma amiga em comum e por isso a Cássia abriu sua casa para nos hospedar. Ela também disponibilizou o Batata (roadie) pra me ajudar naquele show. Cássia me ensinou muito sobre generosidade naquele momento.

Como você abordou a tarefa de reinterpretar o repertório de Cássia Eller para a turnê?

É uma baita responsabilidade, que tem que ser feita com amor e muito respeito! Eu e minha equipe nos reunimos em todas as etapas da construção dessa turnê para fazer o melhor possível para homenagear da maneira correta o legado da Cássia. Escolhemos o repertório tomando o cuidado de adicionar os principais sucessos mas também algumas músicas importantes pra mim, como 'Maluca', que é um lado B. Também procuramos encontrar um lugar comum entre o DNA dela e o meu para que o público reconhecesse a obra dela, mas também com minha visão artística.

Posso dizer que sou também a mulher que sou hoje muito por conta da postura libertária que vi na Cássia Ana Carolina, sobre legado de Cássia Eller

Como você considera que este tributo preservará o legado de Cássia Eller na música brasileira?

Acho que o legado da Cássia vai continuar vivo de todas as formas, mas gosto de pensar que a turnê traz a chance de muita gente ouvir as músicas da Cássia ao vivo. E mais que isso: apresentar ao vivo esse repertório tão potente para aqueles que não tiveram a oportunidade de ver a Cássia em cena.

Qual música da sua carreira você dedica à Cássia?

Pergunta difícil (risos). Mas acredito que Garganta, que inclusive fiz questão de colocar no final do show entre outras minhas. Há uma história curiosa sobre isso. Quando lancei 'Garganta', em 1999, alguém próximo a ela ouviu e a elogiou achando que era ela cantando. Ela riu e disse que não era, mas que gostaria de ser. Sorte a minha né? (risos)

Em N9ve, você conta a história de oito mulheres que, de alguma forma, são partes que encontrou em si. Seria Cássia a nona mulher desta lista?

Olha só…talvez (risos).

