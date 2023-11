Angela Velloso mostra seu novo trabalho em show no Rio Vermelho | A TARDE

A cantora baiana, Angela Velloso, faz um show na próxima sexta-feira, 1º, onde vai apresentar o seu novo trabalho "Quase Esquecem". Ela traz no EP a primeira parte de seu segundo álbum (QUEDÉ) com um total de 12 faixas, 100% autorais, que vêm sendo produzidas desde 2020.

O show, que vai acontecer no Colaboraê, na Rua Borges dos Reis, será majoritariamente autoral. O repertório inclui as canções do EP, somadas a músicas do seu álbum de estreia (Reisen) e releituras dançantes da música popular brasileira.

Os ingressos estão disponíveis para a venda no Sympla, e também poderão ser adquiridos na bilheteria da casa, momentos antes do evento. No mesmo dia, Angela lança em seu canal do Youtube o videoclipe da canção Carteirada, também presente no EP.

O título ‘Quase Esquecem’ é extraído da canção Era Nova, de Gilberto Gil, na qual o compositor expressa de maneira poética que, desde sempre, o mundo segue sendo mundo.

Serviço: Angela Velloso apresenta o show “Quase Esquecem”

Local: Colaboraê (Rua Borges dos Reis, 81 - Rio Vermelho)

Valor: R$20 (meia)/ 40 (inteira)

Horário: 21h (abertura da casa) / 22h (início do show)