Anitta abre o jogo sobre religião: "Eu sempre fui lá e cá"

Anitta é adepta ao Candomblé há anos - Foto: Reprodução | Instagram

A cantora Anitta voltou a falar sobre os ataques de intolerância religiosa que tem sofrido nos últimos tempos, especialmente depois de lançar a música 'Aceita', que aborda várias religiões juntas e traz cenas representativas sobre o Candomblé. Sem papas na língua, ela relembrou a infância e contou que sempre viveu em meio a vários tipos de fé diferentes por causa da família.

"Meu pai, desde que eu era criança, ele seguia a religião. Ele tanto frequenta a Umbanda quanto o Candomblé, e ele me levava desde criança. Eu sempre gostei, mas eu também ia para a igreja católica, eu cantava na igreja também, então eu sempre fui lá e cá", explico Anitta em entrevista ao Fantástico, da TV Globo.

Enquanto está em turnê internacional, a artista também refletiu sobre todas as críticas que recebe diariamente. Sobre o clipe musical polêmico, Anitta lamentou as falas preconceituosas das pessoas e contou as frases que mais ouviu nesse período.

“Ah, 'que é do capeta'. 'Que eu só vou ser feliz quando aceitar Jesus'. Gente, eu amo Jesus. Jesus tá super aceito na minha vida. Tanto Jesus quanto os orixás estão todos reinando aqui. E eu acho que é uma intolerância religiosa mesmo", disparou.