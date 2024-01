Anitta afirma que é tratada de maneira mais especial fora do Brasil | A TARDE

A cantora Anitta disse, em entrevista à revista 29 horas, que, às vezes, sente que seu trabalho é mais reconhecido no exterior do que no Brasil. A artista falou do sucesso que vem alcançando internacionalmente.

“Eu queria muito conquistar isso, mas não sabia como, então fui fazendo o que me dava prazer. Não sei se fiquei surpresa, porque sempre tive dentro de mim uma certeza de tudo. Mas fico feliz e honrada, porque muitas vezes fora do país sou tratada de uma maneira um pouco mais especial do que no Brasil, onde há muito julgamento”, disse a funkeira.

Anitta afirmou que, no exterior, aprendeu “o quanto o que faço tem valor e o quanto que realmente sou trabalhadora e tenho talento. Eles têm muito respeito pelas coisas que fiz, pois têm noção de que é muito difícil ser do Brasil e fazer sucesso fora. Internamente, na indústria, rola uma dificuldade e atribuo muito ao fato de ser mulher e jovem”.

A cantora aproveitou para falar sobre as diferenças do público brasileiro e estrangeiro. “O Brasil não tem igual, é o país mais caloroso que existe! No exterior a galera é mais fria, às vezes até tenho a impressão de que não estão gostando do show. É diferente, eles não reagem tanto, são mais de ficar olhando apenas. Aqui nós somos intensos, curtimos, nos entregamos, pulamos, dançamos”.