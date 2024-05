Anitta deve cantar com Madonna em show no Rio | A TARDE

O show de Madonna que vai acontecer no próximo sábado, 4, na Praia de Copacabana, no Rio, está mobilizando fãs de todos os cantos do Brasil que querem prestigiar a rainha do pop. Mas quem também deve marcar presença é Anitta, como uma participação surpresa. Ela é a única artista brasileira com quem a cantora já gravou uma música.

>>> Fãs se aglomeram em frente a hotel para esperar Madonna; veja

Segundo O Globo, se nada mudar até o fim de semana, o plano é que Madonna e Anitta cantem ao vivo, pela primeira vez, a canção “Faz Gostoso”, lançada por ambas em 2019. Além disso, elas podem emendar uma segunda faixa.

Amigos e integrantes de sua equipe afirmam que Anitta está se preparando para o evento, diz o jornal. Os maiores desafios são logísticos, uma vez que na segunda-feira, 6, ela é esperada no Met Gala, baile que acontece em Nova York. A agenda, no entanto, inclui também a própria Madonna.

Anitta ainda não se pronunciou oficialmente.