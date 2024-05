Fãs se aglomeram em frente a hotel para esperar Madonna; veja | A TARDE

Os fãs da cantora norte-americana Madonna, de 65 anos, foram vistos na área externa do Copacabana Palace, hotel onde ela está hospedada no Rio de Janeiro. Ela chegou ao Brasil nesta segunda-feira, 29.

Madonna vai fazer um show na capital fluminense neste sábado, 4. A apresentação faz parte da comemoração da turnê The Celebration Tour, que celebra os 40 anos da artista. O evento começará a partir das 19h, com alguns DJs fazendo a abertura. Às 20h, está prevista a apresentação do DJ americano Diplo. Madonna subirá ao palco por volta das 21h30.

Essa é a primeira vez que a artista vem ao Brasil em 12 anos. Na última vez, em 2012, Madonna fez duas apresentações em São Paulo, uma no Rio de Janeiro e outra em Porto Alegre.

Veja: