Madonna chega ao Brasil para show de encerramento de sua turnê | A TARDE

A rainha do pop, Madonna, desembarcou na manhã desta segunda-feira, 29, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, segundo a CNN Brasil. A artista fará o show de encerramento da turnê “The Celebration Tour”, no sábado, 4.

A cantora posou no Brasil por volta das 10h10 desta segunda. Ela vinha da Cidade do México, onde apresentou os últimos shows da turnê que celebra seus 40 anos de carreira, usando um jatinho particular. O voo da cantora saiu da capital mexicana às 22h11 (1h11 do horário de Brasília) de domingo, 28.

Veja o jatinho da cantora:

Jatinho de Madonna chega ao Rio de Janeiro | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Também no domingo, dois dos três aviões cargueiros que trazem 270 toneladas de equipamentos ao país para o evento pousaram na capital fluminense. Segundo as informações da assessoria da produção responsável pelo show, serão utilizados 27 caminhões para transportar os materiais diretamente para o palco, que terá o dobro da estrutura utilizada na “The Celebration Tour”.



Show

A artista deve subir ao palco às 21h30 de sábado, mas, a partir das 19h, alguns DJs farão sets de abertura. Às 20h, o DJ americano Diplo ficará encarregado pelo show que antecederá a apresentação de voz de “Vogue” e “Like A Prayer”.