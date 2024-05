Madonna realiza último show antes de viajar para o Brasil | A TARDE

Madonna realizará nesta sexta-feira, 26, o seu último show antes de viajar para o Brasil. A apresentação será a terceira do México e ocorrerá no Palacio De Los Deportes, na capital do país.

O show será o 80º e o penúltimo da turnê que celebra os 40 anos da carreira da cantora, na qual ela apresenta alguns dos seus maiores sucessos e destaques na indústria fonográfica.

A “Celebration Tour” é a primeira turnê de rainha do pop feita sem vínculo a um álbum específico.

O seu último show será realizado na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, no dia 4 de maio. O espetáculo no Brasil é realizado com patrocínio do banco Itaú e será aberto gratuitamente ao público.

Também é a primeira vez que Madonna fará um show gratuito completo. Anteriormente, ela só havia feito pequenas apresentações filantrópicas sem cobrar pela entrada.