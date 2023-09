Anitta ganha VMA de Melhor Clipe Latino com música “Funk Rave”

A cantora Anitta ganhou o prêmio de Melhor Clipe Latino na premiação do VMA 2023 com a música “Funk Rave” nesta terça-feira,12. No discurso, ela agradeceu ao irmão, à produtora, à equipe e aos fãs, dizendo que “sem vocês, não seria nada”. “Eu devo a vocês tudo o que eu tenho. Obrigado aos meus fãs no Brasil, meus fãs no México, aos meus fãs aqui”, celebrou.

“Eu quero agradecer a mim, porque trabalho muito duro, meu Deus. Mais um funk brasileiro, vocês estão ouvindo funk brasileiro e vão ouvir muito mais no mundo agora, é só o começo, funk brasileiro ganhando o VMA”, comentou.

A brasileira já venceu essa mesma categoria de Melhor Clipe Latino no ano passado, com o hit “Envolver”. O evento deste ano também conta com apresentações de nomes como Demi Lovato, Olivia Rodrigo, Nicki Minaj, Lil Wayne, Fall Out Boy, Doja Cat, Karol G, Måneskin, Cardi B e Megan Thee Stallion.