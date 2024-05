Anitta lança novo álbum com participação de Sam Smith | A TARDE

A cantora Anitta lançou o seu novo álbum, “Funk Generation”, na madrugada desta sexta-feira, 26. O projeto inclui parcerias com Brray, Bad Gyal, Dennis, Pedro Sampaio e Sam Smith.

Em uma publicação no Instagram, a artista comemorou o lançamento. “O funk é parte da cultura de quem vive nas favelas brasileiras, de onde eu venho. O ritmo já foi muito desvalorizado, e até associado ao crime organizado - isso é uma reflexão do preconceito de classe e do racismo que ainda assombram nossa sociedade”, iniciou.

“Hoje, eu me sinto realizada e muito feliz de ver que o funk é uma fonte de inspiração para a música brasileira e global. Um gênero com valor, premiado, admirado. Espero que vocês possam dançar, se divertir, cantar e celebrar com o meu novo álbum, um tributo ao poder do funk brasileiro!”, completou.

Veja a publicação:

Este é o primeiro álbum completo da cantora desde o “Versions of Me”, de 2022.



O novo disco pode ser ouvido em todas as plataformas de streaming.