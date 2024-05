Anitta posta fotos em terreiro de candomblé e perde 100 mil seguidores | A TARDE

A cantora Anitta perdeu 100 mil seguidores no Instagram após publicar uma sequência de fotos em seu perfil, nesta segunda-feira, 13, em um terreiro de candomblé, religião de matriz africana. As imagens são para promover o lançamento do clipe de “Aceita”, presente em seu novo álbum, “Funk Generation”. A produção será lançada no próximo dia 15.

“Perdi 100 mil seguidores depois de anunciar o clipe que vou mostrar minha religião. Laroyê Exu tirando dos meus caminhos tudo que já não me serve mais. Nessa minha nova fase escolhi qualidade e não quantidade. Axé”, escreveu a funkeira nos stories.

Anitta explicou, em coletiva de imprensa realizada no final de abril para promover o novo trabalho, que a canção faz referência a Exu, um Orixá das religiões de matriz africana. Ela disse que a canção é para homenagear sua própria fé. “Tem a ver com a minha religião, mas também com a cultura funk, né? Que nada mais é também que cultura afro, que é a mistura e também a quebra de preconceitos religiosos que eu sempre gosto de fazer no meu trabalho, na minha vida”, disse.

“A gente gravou esse clipe no ano passado com essa ideia e por isso que a gente manteve essa música no álbum. Mas, na verdade, ela não tem o beat de funk como as outras. Era um experimento mesmo para ver como é que fica essa mistura de alguns elementos do funk numa música assim”, disse.

Segundo a artista, essa é a única faixa com um discurso mais político do álbum. A cantora reforça que a intenção do trabalho é explorar canções para “balançar a raba”. “Não tem muito o que militar nas letras de música para se divertir, dançar na balada”, disse.

Veja as fotos:

