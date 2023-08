Anitta suspeitou ter câncer: “achei que ia morrer e fiz testamento"

Em entrevista ao jornal O Globo publicada neste domingo, 20, a cantora Anitta revela que suspeitou que tinha câncer e chegou a fazer um testamento devido ao risco de morrer da doença.



“Eu estava muito doente, com suspeita de câncer, tumor no pulmão, bexiga comprometida. Fiz tratamentos, diálise. Ninguém conseguia descobrir o que era. Achei que ia morrer, já estava escrevendo o testamento e decidindo o que fazer com as músicas”, afirma Anitta, que diz ter ficado cinco meses no ano em que fez 30 anos. A cantora completou 30 anos de idade este ano.

Ainda na entrevista, Anitta alegou que descobriu que não tinha câncer e que se curou do problema quando começou a se tratar mental e energeticamente.