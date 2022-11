Anna Catarina lança novo single 'Relembrar'

A cantora Anna Catarina tem uma nova aposta para o fim do ano: o single "Relembrar". A música, composta por ela e Henrique Moura, traz uma batida envolvente, que une o melhor do arrocha a um estilo bem dançante, e já está disponível em todas as plataformas de streamings.

A letra da canção fala de uma separação ainda não superada entre um casal. O refrão promete conquistar o público: "O teu cheiro na minha cama, no banheiro, na varanda, posições você quem manda, relembrar".

Promissora no cenário da música baiana, Anna Catarina coleciona hits de sucesso em seu repertório, como as canções: “ Vida de Solteiro” e “Eu acreditei”. A cantora já soma uma média de 11,7 milhões de ouvintes.