Antônio Carlos e Jocafi apresentam o show ‘Afro Funk Brasil’

Com músicas que homenageiam orixás e a cultura afrobrasileira, a dupla de compositores baiana Antônio Carlos e Jocafi apresenta o show Afro Funk Brasil, primeira apresentação da temporada 2023 do projeto Estação Rubi. Nesta sexta-feira, 15, e sábado, 16, sempre às 20h, no Wish Hotel Bahia, Afrofunk une sambas clássicos da dupla com afrobeats e ijexás, regravados no álbum de nome homônimo no ano passado.

“Nesse show vamos juntar os sambas que o povo gosta de ouvir e músicas afro que queremos tocar. O baiano é muito musical, então com certeza vão cantar junto essas músicas também. Mesmo com uma swingada danada, elas passaram batido na minha geração. Agora regravamos músicas de 55 anos atrás e elas fizeram muito sucesso”, ressalta Antônio Carlos.

Você Abusou, Simbarerê, Kabaluerê, Toró de Lágrimas e Desacato são algumas das canções presentes no repertório. Antonio Carlos e Jocafi, com mais de 50 anos de história juntos, têm raízes na música afro, no samba de roda e na música popular brasileira.

“Se você nasce na Bahia você já nasce com essa influência africana nas veias. Eu nasci em Cosme de Farias, em Brotas. O vento trazia as músicas do terreiro para o meu quarto. Então você já vem trazendo toda essa cultura que os pretos trouxeram da África”, afirma Jocafi.

“Nossa história com a música negra vem desse o começo da nossa vida. Na verdade, nós não éramos sambistas, mas como dois sambas nossos, Você Abusou e Desacato, ficaram muitos famosos, as pessoas começaram a nos ver como sambistas e esqueceram todo aquele repertório afro que a gente tinha, como Simbarerê, Kabaluerê”, completa Antônio Carlos.

As duas canções – regravadas pelos artistas em Afrofunk Brasil – foram lançadas pela primeira vez em 1972 no álbum Cada Segundo, um ano depois do lançamento do clássico Você Abusou, conhecido mundialmente.

Resgate afro

O EP em parceria com a Orquestra Violões do Forte de Copacabana, escola de jovens presidida por Jocafi, foi a inspiração para o show que abre a temporada do ano da Estação Rubi. No disco, a dupla regravou cinco faixas clássicas do seu repertório de afrofunks e afrobeats, além de lançar a inédita Ogun Ni Lê, em parceria com Russo Passapusso, da BaianaSystem.

“A gente já fazia nossa música, mas não sabíamos que estava fazendo esse trabalho africano. Mas, junto com a Orquestra de Violões, trouxemos os meninos para o disco para fortalecer isso. Depois fizemos o Alto da Maravilha com Russo Passapusso, com uma parte mais nordestina e afro também. Nossa coisa toda sempre girou em torno da música africana”, explica Jocafi.

A forte união com Passapusso ao longo dos últimos anos rendeu o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Artes (APCA) para o disco Alto da Maravilha e foi uma possibilidade de reencontro com a musicalidade afrobaiana e nordestina.

Com repertório inédito e autoral composto pelo trio ao longo dos últimos anos, a parceria rendeu os primeiros títulos no terceiro álbum da BaianaSystem. No álbum Afrofunk que dá nome ao show, o vocalista da famosa banda dos carnavais baianos homenageia o orixá Ogum, em Ogun Ni Lê.

No show na Estação Rubi, projeto que mistura diversas linguagens musicais, Antonio Carlos e Jocafi celebram a musicalidade baiana que os formou. Sucessos que encantam o público desde a década de 1970, gravados por nomes como Vinicius de Moraes, Djavan e Alcione estarão presentes, em um mergulho na musicalidade do país.

Cantando clássicos brasileiros junto ao público soteropolitano, serão duas noites sagradas para rememorar a trajetória da dupla de músicos. Será a primeira vez que os célebres compositores trazem este show para a capital baiana.

“Sempre tem espaço para as músicas que a moçada gostava, porque a gente acha sempre o tempo de lembrar do passado. O passado em Salvador é que me fez ter esse presente maravilhoso. Salvador é uma coisa santa, o lugar dos orixás. o Brasil todo converge para Salvador o tempo todo”, comenta Jocafi.

A Estação Rubi

Neste ano, a seleção de shows do projeto Estação Rubi reúne o virtuose gaúcho Yamandu Costa, a cantora pop Luiza Possi, a italiana Mafalda Minnozzi, a intérprete baiana Claúdia Cunha e outros artistas célebres.

Claúdia Cunha se apresenta nos dias 22 e 23, próxima sexta e sábado, com um show de cancioneiro romântico, em homenagem à cantora Gal Costa. Já nos dias 29 e 30 o projeto recebe os músicos Alexandre Leão, Joatan Nascimento e a cantora Jussara Silveira, para um repertório de canções de João Donato, compositor que faleceu neste ano.

Os ingressos dos shows estão à venda pelos (71) 9922-4545 e 9692-4546, a partir de R$ 150. O projeto Estação Rubi dá continuidade ao Café-Teatro Rubi que atuou por sete anos no Hotel Wish Bahia e é uma produção da Nace – Núcleo de Ações Culturais Estratégicas.

Antônio Carlos e Jocafi: ‘Afro Funk Brasil’ / Hoje e amanhã, 20h / Estação Rubi - Wish Hotel da Bahia / Couvert artístico: R$ 150 / Vendas: WhatsApp (71) 9922-4545 e 9692-4546

* Sob a supervisão do editor Chico Castro Jr.