Aos 79 anos, Chico Buarque é submetido a cirurgia no joelho

O cantor e compositor, Chico Buarque, de 79 anos, foi submetido a uma cirurgia no joelho direito para tratar um problema nas articulações. As informações são do colunista Ancelmo Gois do jornal O Globo.

Conhecido por gostar de jogar futebol, Chico deve ficar afastado dos campos por um curto período até se recuperar. A artroscopia é um procedimento cirúrgico utilizado para tratar problemas nas articulações.

O procedimento é simples e considerado pouco invasivo. Ele também é feito para investigar problemas no joelho, além de tratar questões que atinjam a cartilagem e articulações.