Após acidente, ex-The Voice Ludmillah Anjos recebe alta hospitalar

A atriz e ex-The Voice Ludmillah Anjos recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira, 26. A baiana ficou internada por 10 dias após sofrer um grave acidente de carro no dia 16 de julho, em Brasília, enquanto participava de uma gravação.

Em suas redes sociais, Ludmillah publicou um vídeo retornando para casa e avisando que vai ficar sob os cuidados da esposa, a produtora artística Lais Ferreira.

"Quero agradecer a cada um de vocês que oraram pela negona, que fizeram correntes de orações, que pediram a Deus e aos orixás, meu muito, muito, muito obrigado", agradeceu a artista.

Na publicação, a cantora contou que sofreu diversas lesões pelo corpo, além de ter as costelas quebradas, mas destacou que segue bem.

"Estou viva, com meu 'zoião', meu sorrisão, eu amo vocês. Essas orações fizeram diferença, obrigada a cada um de vocês", afirmou.

A atriz e cantora baiana Ludmillah Anjos, 35, sofreu um grave acidente de carro no último domingo, 16. Ela e outras quatro pessoas, com idades entre 25 a 39 anos, ficaram feridas após a BMW em que estavam colidir contra um poste de iluminação pública. Todos ficaram presos às ferragens e foram socorridos ao hospital.

Ludmillah teve costelas fraturadas e sangramento interno na cabeça e no fígado. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, seis viaturas e 25 agentes atenderam a ocorrência por volta das 21h42 e a via ficou totalmente interditada.

Antes do acidente, ela apareceu nas redes sociais dentro de um carro com os colegas participando de uma gravação em um posto de combustíveis. Atualmente, ela interpreta a rainha de bateria Crystal, em 'Encantado's'.