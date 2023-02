Após exames, Lincoln apresenta melhora e deixa a UTI

O mais recente comunicado a respeito do estado de saúde de Lincoln Senna, divulgado nesta sexta-feira, 24, mostra que o cantor tem respondido bem ao tratamento medicamentoso e à fisioterapia. Por isso, ele não precisará passar por cirurgia e deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Rafael.

“O cantor Lincoln realizou exames na tarde desta sexta-feira, 24, e vem respondendo bem ao tratamento medicamentoso e à fisioterapia, não necessitando de cirurgia. Com a melhora significativa do paciente, o mesmo foi deslocado para unidade de internação (apartamento) e segue monitorado pela equipe médica do Hospital São Rafael. Agradecemos mais uma vez a todos pelo carinho! Assim que um novo boletim médico for emitido, enviaremos uma nota”, diz comunicado da assessoria do cantor.

Lincoln foi internado às pressas na UTI, do hospital São Rafael, na noite de quinta-feira, 23, com quadro de asteniamialgia e tosse produtiva evoluindo. Na ocasião, ele apresentava febre e secreção nasal escurecida, além de sinais de infecção respiratória alta, associada à presença de pneumomediastino posterior.