Após quase 30 anos, Natiruts anuncia fim da banda e turnê de despedida | A TARDE

Após quase 30 anos, a banda de reggae Natiruts anunciou nesta segunda-feira, 26, a última turnê do grupo, intitulada “Leve Com Você”.

Nas redes sociais, o grupo afirmou que acredita que já cumpriu sua missão.

"Saber encerrar algo em um momento em que você está bem é importante. A trajetória que percorremos até aqui é o que nos possibilita isso. Existe uma ideia de missão cumprida e a vontade de viver a experiência da despedida próximos do nosso público", disse Alexandre Carlo, co-fundador da banda ao lado de Luís Mauricio.

A turnê será realizada pela 30e. Com 11 álbuns na carreira, mais de 1.500 shows realizados em diferentes lugares do mundo e 2,5 bilhões de streams nas plataformas digitais, o Natiruts está em terceiro lugar na lista dos artistas brasileiros mais ouvidos no mundo.