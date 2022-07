Apresentação inédita celebra o movimento Clube da Esquina

A 1ª edição do projeto Esquina Convida, promovida pelo grupo Esquina de Minas, acontecerá no próximo dia 13 de agosto, no Teatro Jorge Amado (Pituba). A apresentação contará com a participação dos cantores e compositores Claudio Venturine e Telo Borges, para a confraternização dos 50 anos do movimento Clube da Esquina.

A Esquina de Minas completa sete anos, atualmente sua formação conta com Cristiano Wilson, no vocal e guitarra, Marcelo Penna, na bateria, Ronaldo Bprges no contra-baixo além do guitarrista solo Rodholfo Azous e Joberson Macedo no piano.

Em 2017, o grupo lançou um EP autoral intitulado “Clube de todas as esquinas”. O registro tem seis músicas, todas compostas pelo idealizador do grupo, Marcelo Penna. Entre elas, a música de trabalho Lorenzo, composta em homenagem ao neto. E as “Canção 136”, inspirada em sua visita a casa de Lô Borges, no bairro de Santa Tereza, em Belo Horizonte; e “Venturianos”, que é um passeio entre o Canto Gregoriano e as obras de Flávio Venturine.

SERVIÇO:

O que: Esquina Convida

ATRAÇÃO: Esquina de Minas e participações de Claudio Venturine e Telo Borges

ONDE: Teatro Jorge Amado, Avenida Manoel Dias da Silva, nº 2177, Pituba, Ssa/Ba

QUANDO: 13 de agosto

QUANTO: R$ 45 (meia) e R$ 90 (inteira)

CLASSIFICAÇÃO: livre