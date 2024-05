Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, denuncia episódio de racismo | A TARDE

Arlindinho, filho do cantor Arlindo Cruz, denunciou um episódio de racismo sofrido pela filha, Maria Hellena, de 9 anos, na escola. O artista afirmou, em um publicação no Instagram, que “todas as providências” foram tomadas.

“Reiteramos que racismo é crime, conforme previsto na legislação brasileira, e deve ser tratado com a seriedade que merece. Agradecemos o apoio e a compreensão de todos neste momento difícil”, escreveu o músico.

Veja a publicação:

Arlindinho compartilhou o caso no Instagram | Foto: Reprodução | Redes Sociais

A pedagoga Talita Arruda, que é ex de Arlindinho e mãe de Maria, contou que situação aconteceu durante uma aula de vôlei. Ela registrou um boletim de ocorrência.



“Uma criança preconceituosa se referiu a ela com palavras criminosas. Eu me pergunto: cadê os pais que até agora não se retrataram? ‘Joga sua macaca’, uma entre outras. A escola ainda não se retratou”, denunciou Talita.

Ela aproveitou para pedir desculpas à filha por não estar ao lado dela no momento. “Filha, me perdoe por não estar ao seu lado no momento em que você se sentiu excluída, onde você ouviu palavras que entraram na sua cabecinha como uma flecha direto ao seu coração, despedaçando sua alma. Me perdoe por não sentir a sua dor. Queria eu que esse sentimento estivesse em mim”, desabafou.

À revista Quem, a Escola Mais disse que “não compactua com atitudes de racismo” e que casos ocorridos dentro da escola “serão sempre tratados de maneira privada diretamente com as famílias dos envolvidos”.

“Estamos em constante movimento pela promoção e implementação de uma educação antirracista com o objetivo de melhorar a nossa sociedade. Acreditamos na potência e valor da educação, por isso, convidamos a todos para nosso Café com Direção na segunda-feira (20/05) em que, mais uma vez, falaremos sobre nossa busca por uma sociedade antirracista”, disse a escola.

