Arlindo Cruz é internado com infecção respiratória no Rio | A TARDE

Arlindo Cruz, de 65 anos, voltou a ser internado. No domingo, 21, o cantor foi levado para a Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio de Janeiro, por causa de uma infecção respiratória.

A esposa do cantor, Bárbara Cruz confirmou a informação nas redes sociais. De acordo com Barbára, o cantor está em uma unidade semi-intensiva, recebendo os cuidados necessários. O artista faz tratamento com antibiótico venoso e de acordo com boletim médico tem apresentado boa resposta.

"Nós tivemos que internar o Arlindo. O Arlindo é portador de uma doença autoimune, isso torna ele mais frágil. O Arlindo é traqueostomizado, o Arlindo tem GTT, são 7 anos acamados. Nós chegamos com um quadro de braquicardia, que foi controlado a tempo", disse Babi.

"Graças a resistência que ele tem, ele está com tudo equilibrado novamente, dentro das possibilidades dele, dentro do quadro em que ele se encontra, está tudo bem", completou.