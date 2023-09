Armandinho anuncia turnê em Angola

O músico Armandinho Macêdo anunciou neste sábado, 2, que fará uma turnê em Angola, prevista para este mês. Ele embarca para o país africano no domingo, 3, onde fará apresentações para o projeto "Semana do Brasil em Angola", que está na edição de número 14.

Através das redes socais, o artista fez um convite para os fãs acompanharem os Irmãos Macêdo na África. "Amanhã estaremos embarcando numa Tour muito especial. Estaremos à caminho de Angola para comemorar a semana do Brasil na Angola. Será uma honra fazer parte dessa festa linda", escreveu.

A "Semana do Brasil em Angola" visa celebrar o 7 de Setembro, Dia do Brasil. Os organizadores justificaram a festa porque em Angola tem a maior comunidade brasileira em África, com mais de 25 mil cidadãos. A marca da iniciativa é a promoção do intercâmbio cultural, a exemplo do que ocorre com o “Brazilian Day”, nos EUA. As ações relacionadas com o projeto acontecem de 3 a 8 de Setembro, em Luanda, capital do país africano.



Grandes turnês



O rei da guitarra elétrica da Bahia, Armandinho, é o fundador do grupo Novos Baianos. Filho de Osmar, o inventor do trio elétrico junto com Dodô, ele começou sua carreira ainda criança. No final dos anos 1970, montou o grupo "A Cor do Som", considerada uma das primeiras bandas do país a unir a música baiana com o rock.

E o cenários de turnês internacionais passaram a fazer parte da rotina do música. Em cinco anos, a banda teve cinco discos gravados, além de turnês em países da Europa e nos EUA, com destaque também para uma apresentação no Festival de Montreaux, na Suíça, em 1978. No Brasil, o artista somava fãs e fomentava uma trajetória de sucesso.

No decorrer das décadas dedicadas à música, Armandinho Macêdo lançou mais de 40 álbuns, seja solo, em parceria ou com suas bandas "A Cordo do Som" e o "Trio Elétrico Armandinho, Dodô e Osmar". Ele ainda tornou-se referência do Carnaval da Bahia e chegou a ser homenageado em canções como "Armandinho", de Caetano Veloso, e "Um abraço no Trio Elétrico", de Baden Powell.