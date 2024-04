Arraiá do Galinho 2024 será gratuito | A TARDE

Para celebrar os 35 anos do festival, a edição de 2024 do Arraiá do Galinho será gratuita. O evento, realizado desde 1989, seguirá tendo Concurso de Quadrilha, além de vila junina, comidas típicas, jogos e forró pé de serra.

O local ainda não foi divulgado. Em 2023, o evento foi realizado no Wet, com shows e participações de Simone Mendes, Nadson O Ferinha, Léo Santana e Zé Vaqueiro.

Neste ano, o Arraiá do Galinho estará no Luan City Festival, turnê do cantor Luan Santana que acontece em Salvador no dia 5 de maio, também com apresentações de Simone Mendes, Nattan, Calcinha Preta e Berguinho.