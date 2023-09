Artista baiano se apresenta em sede da Unesco em Paris

Após representar o Brasil em evento pré-olímpico em Paris, capital que será sede dos jogos de 2024, o cantor e compositor baiano Tom Dantas volta a agitar a cidade das luzes com um show especial na Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), no dia 25 de setembro, às 18h. O show será exclusivo para convidados e reunirá autoridades e diplomatas.

O segundo DVD do artista tem previsão de lançamento para 30 de setembro. No trabalho audiovisual, Tom combina ritmos brasileiros como o samba, bossa nova e o afoxé, celebrando suas raízes com referência em nomes importantes da música baiana, como Gilberto Gil.

O repertório também inclui as canções autorais do músico de Itabuna, como ‘Terra da Alegria’, além da inédita 'Odoyá'. O DVD ‘Um Tom a Mais’ foi gravado em julho no La plaine de l'Angelus, um sofisticado hotel francês.

Residente na França há quase 20 anos, Tom é um dos propagadores da música e cultura baiana na Europa. O cantor também é responsável por promover a 1ª Festa de Iemanjá em Paris, realizada pela Associação Odoya Paris, fundada por ele no início de 2023.

Serviço

O que: Tom Dantas - Show em Sede da Unesco em Paris

Quando: 25 de setembro, às 18h

Onde: 7 Pl. de Fontenoy, 75007 Paris, França

Obs: Para convidados