Artistas mulheres têm crescimento de 252% em ouvintes | A TARDE

O Brasil está ouvindo cada vez mais as artistas mulheres brasileiras. Segundo o Spotify, nos últimos cinco anos, houve um aumento de 252% em streams nas cantoras. A maioria do público que consome essas obras também são mulheres (60%).

A geração Z é a maior ouvinte de artistas femininas no Brasil. Um terço dos fãs que acompanham seus ídolos na plataforma estão na faixa etária de 18 a 24 anos.

Artistas brasileiras mais escutadas

No ano passado, Ana Castela foi a cantora mais ouvida no país, seguida por Marília Mendonça, Mari Fernandez, Luísa Sonza e Maiara & Maraisa.

Já no exterior, Anitta liderou o ranking, seguida por Ludmilla, Ana Castela, Marília Mendonça e Luísa Sonza. As baianas Astrud Gilberto e Ivete Sangalo ocuparam o sexto e o sétimo lugar no top 10.