Associação entra com recurso por desclassificação de licitação da Osba

Após pouco mais de 15 dias, a Associação Amigos do Teatro Castro Alves (ATCA), desclassificada pela Comissão de Julgamento da licitação para gerir a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) nos próxims dois anos, entrou com recurso contra a decisão, conforme publciação no Diário Oficial do Estado (DOE), da segunda-feira, 31.

O Instituto de Desenvolvimento Social pela Música (IDSM) foi o vencedor da licitação e vai gerir a Osba. A decisão havia sido publicada no Diário do último dia 12.

Com isso, o IDSM assume os trabalhos até 2025, com um orçamento estimado em cerca de R$ 26 milhões. Atualmente, a orquestra estadual é regida pelo maestro Carlos Prazeres, que está à frente do grupo já há 12 anos. Após o anúncio da entrada da IDSM, o músico vai deixar a Osba.