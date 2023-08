Astro do jazz e do pop, Tony Bennett morre aos 96 anos

Considerado um dos maiores nomes da música pop e do jazz, o cantor Tony Bennett faleceu, aos 96 anos, em Nova York. A informação foi confirmada por uma assessora do artista, nesta sexta-feira, 21, mas a causa da morte não foi revelada. O cantor completaria 97 anos no dia 3 de agosto.

Benett tinha mais de 70 anos de carreira e chegou a ser chamado de "o maior cantor popular do mundo" por Frank Sinatra. Os dois cantaram juntos e Benett também performou ao lado de Amy Winehouse e Lady Gaga.

Até 2009, ele tinha mais de 50 milhões de discos vendidos em todo o mundo e ganhou 20 Grammys. Em 2016, Bennett foi diagnosticado com a doença de Alzheimer mas continuou gravando até 2021. Na época, ele escreveu no Twitter: "A vida é um presente - mesmo com Alzheimer".

A última aparição pública do artista aconteceu junto com Lady Gaga, no Radio City Music Hall em agosto de 2021.Já o último lançamento de sua carreira ocorreu dois meses antes, sendo um set de "Love For Sale", sequência de "Cheek to Cheek", topo das paradas de 2014.

Vida e obra

Bennett iniciou a carreira como cantor de pop comerciais, após servir no fim da Segunda Guerra Mundial pelo Exército dos EUA. O primeiro sucesso veio em 1951 com “Because of You", popular nas jukeboxes e vendeu mais de um milhão de cópias.

Nos anos 50, mais sucessos vieram com os álbuns The Beat of My Heart e Basie Wings, Bennett Sings. Na década de 60, lançou outras obras premiadas como Portrait of the Artist, em homenagem a Frank Sinatra. Alguns dos álbuns ganharam Grammys de Melhor Performance Vocal Pop Tradicional.