Aula magna na Ufba celebra violonista João Pernambuco

Sem estudo universitário ou conhecimento de partituras, João Pernambuco (1883-1947) foi o primeiro músico a compor para violão solo no Brasil. Em comemoração aos 140 anos de nascimento dele, a Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (Ufba) receberá um recital da Escola de Música da Ufba e o lançamento do livro Raízes e Frutos da Arte de João Pernambuco, do biógrafo José Leal.

Haverá, ainda, a aula magna Desafios da Universidade Pública, do reitor Paulo Miguez. Tudo nesta quinta-feira, 31, a partir das 18h30, no Espaço Cultural Raul Chaves.

Interdisciplinar e aberta ao público, a homenagem contará com a participação do Madrigal da Ufba, sob a regência do maestro Rafael Garbuio e da Orquestra de Violões da universidade, com o solista Ricardo Camponogara. O evento terá participação de violonistas professores da Escola de Música com repertório de canções consagradas do pioneiro.

“João Pernambuco tem muito a ensinar, inclusive à própria Escola de Música da Ufba, que já evoluiu muito. Quando eu era adolescente e estudava música, era uma escola que tinha um certo preconceito com a música popular. Hoje, poder homenagear esse gênio brasileiro, que mesmo sem saber ler partitura influenciou tantos outros, é fundamental”, afirma Rodrigo Moraes, professor de Direito Autoral da Ufba e um dos articuladores da homenagem.

Clássicos de João Pernambuco, como Sons de Carrilhões, Luar do Sertão (com letra de Catulo da Paixão Cearense) e Brasileirinho serão apresentados pelos professores e músicos Mário Ulloa, Vladimir Bonfim, Ricardo Camponogara, Jana Vasconcellos, Felipe Rebouças, Rebeca Lorenzi, Robson Barreto e Adriano Oliveira. O objetivo do encontro é uma grande celebração do legado do violonista.

Organizado pelo direção, colegiados do curso de graduação e do Programa de Pós-Graduação em Direito, o encontro integra uma aula magna, ministrada pelo reitor Paulo Miguez, que discute os desafios que a universidade pública se propõe a enfrentar. A homenagem dialoga com a área da música, direito e literatura para ressaltar o papel da cultura como elo do conhecimento.

“A Faculdade de Direito tem uma vocação interdisciplinar desde a sua origem, em 1891. No início do século 20, estudantes de direito faziam peças de teatro aqui na faculdade. A vocação cultural da faculdade é histórica”, ressalta Júlio Rocha, diretor da Faculdade de Direito da Ufba.

“Nosso desafio é mostrar que nós somos plurais e abertos à influência da cultura e das artes como um movimento importante. A vinda do reitor e a presença da Escola de Música – um evento científico combinado com um evento cultural – só afirma a importância da aproximação dessas áreas do conhecimento nesse momento de ressurgimento da democracia na universidade. A homenagem ao João Pernambuco e a defesa da universidade são temas que se completam”, completa o diretor.

Raiz da música popular

A noite cultural culminará no lançamento da biografia de João Pernambuco, escrita por José Leal. Segundo livro do autor sobre o personagem histórico, Raízes e Frutos da Arte de João Pernambuco reconstrói a trajetória do violonista para ressaltar sua influência na Música Popular Brasileira.

“João Pernambuco tinha uma maneira própria de tocar. Ele é conhecido como a alma do violão brasileiro. Ele inspirou muitos músicos e influencia até hoje, com a riqueza que a obra dele transmite. A importância maior dele é que ele foi montando uma linguagem para o violão brasileiro, baseada em toda uma linguagem da música nordestina. Ele não sabia ler cifra, mas era visionário”, explica José Leal.

Editado pelo Instituto de Arte Popular João Pernambuco (IAPJP), o livro é fruto de uma longa pesquisa sobre o músico João Teixeira Guimarães, que nasceu no sertão de Jatobá e se mudou para o Recife, onde recebeu o nome artístico de João Pernambuco. José Leal se dedica a realizar projetos de valorização da história deste importante músico pioneiro.

“Resgatar é importante, mas precisamos trazer de volta o legado dele. Não só publicar livro, mas realizar projetos sistemáticos para que ele seja divulgado e tenha o reconhecimento público. Esse ano ele completa 140 anos de nascimento e estamos realizando uma série de projetos junto ao livro: um selo musical, encontros, documentários. Precisamos que ele seja reconhecido. Ele tem músicas gravadas em 23 países e aqui no Nordeste as pessoas mal o conhecem” ressalta o escritor.

“João Pernambuco é um ilustre desconhecido. Nem os próprios pernambucanos conhecem ele, só aquele nicho muito pequeno do violão. Muita gente conhece a obra dele, mas não conhece a vida dele, que é interessantíssima. Ele é um grande mestre do violão e era um cara super humilde”, afirma Rodrigo Moraes, professor e músico que assina o prefácio do livro.

José Leal é autor do clássico da musicografia brasileira e nordestina João Pernambuco - Arte de um Povo, vencedor do Concurso Nacional de Monografias, promovido e editado pela Funarte em 1983. Na noite desta quinta, o escritor realizará uma sessão de autógrafos junto ao público.

Noite da cultura

Com muitos desafios a superar, dentre eles a valorização da cultura popular, a homenagem será uma grande reflexão sobre o resgate do legado do importante artista. Questões como direitos autorais e respeito à propriedade intelectual serão temas presentes do debate que une música e direito.

“Achei que casaria muito bem trazer esse projeto e junto a aula magna de Paulo Miguez, que é muito ligado à música e à cultura. Será uma noite musical e jurídica para levar cultura para a Faculdade de Direito, que não é tão ensimesmada como se pensa. Um dia de celebrar a universidade pública e esta faculdade tem um papel importantíssimo”, comenta Rodrigo.

O evento está aberto para receber a todos os interessados em conhecer a história de João Pernambuco, além de apreciar canções que marcaram a música brasileira e hoje são ensinadas dentro e fora das universidades. Pernambuco, que integrou o ilustre grupo Os Oito Batutas, já teve músicas gravadas por artistas como Luiz Gonzaga, Noel Rosa e Anacleto de Medeiros.

Homenagem a João Pernambuco – recital e lançamento do livro ‘Raízes e Frutos da Arte de João Pernambuco’ / Amanhã, às 18h30 / no Espaço Cultural Raul Chaves (Faculdade de Direito da UFBA - Rua da Paz, s/n, Graça)

