Bailinho de Quinta celebra aniversário com nova temporada de shows | A TARDE

No dia 11 de novembro, a partir das 17h, o Bailinho de Quinta dá início a 15ª temporada de shows e celebra mais um ano de história. A programação acontece na área de eventos da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo e os ingressos estão à venda no Sympla com preço promocional.

“Como é bom poder comemorar o aniversário em casa! Nesse bairro tão querido e que sempre nos acolheu com tanto carinho. Muito amor!”, conta Graco, músico do Bailinho. A festa conta com apresentações de Telefunksoul e Fall Clássico, e promete anunciar uma nova atração em breve!

Serviços Atrações: Bailinho de Quinta e Telefunksoul ft. Fall Clássico

Quando: 11 de novembro (sábado), a partir das 17h

Onde: Área de eventos da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo / Largo de Santo Antônio Além do Carmo, nº 6

Ingressos: Sympla