Baixista do Ultraje a Rigor, Mingau é baleado na cabeça

O baixista da banda Ultraje a Rigor, Mingau, foi baleado na cabeça, de acordo com informações do vocalista da banda, Roger Moreira. O cantor fez uma publicação nas redes sociais na madrugada deste domingo,3, informando que o baixista estava em Paraty (RJ).

"Mingau, nosso baixista, foi baleado na cabeça. Está em Paraty e precisa de um neurocirurgião. Se alguém souber de algum disponível, por favor, avisem. Obrigado!", escreveu Roger.

Em seguida, o cantor disse que Mingau estava sendo atendido e pediu orações: "Agora pedimos que rezem, orem, pensem positivo. Vamos torcer". Segundo o site da banda, Mingau faz aniversário neste domingo. Detalhes sobre o que aconteceu com o baixista, além do estado de saúde dele, não foram divulgados.

Rinaldo Amaral, que é mais conhecido como Mingau, está no Ultraje desde 1999. A banda, no entanto, surgiu na década de 1980. Durante a carreira, o Ultraje emplacou diversos sucessos no cenário musical brasileiro, como "Inútil", "Ciúme" e "Nós vamos invadir sua praia".