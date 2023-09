Baixista do Ultraje a Rigor tem quadro de saúde estável, diz PM

O baixista da banda Ultraje a Rigor, Rinaldo Oliveira Amaral, de 56 anos, conhecido como Mingau, foi baleado na cabeça e está internado com um quadro estável, segundo informações da Polícia Militar na manhã deste domingo,3. O caso aconteceu na cidade de Paraty (RJ) e o músico será transferido para São Paulo (SP) em uma aeronave com UTI. O caso aconteceu no fim da noite de sábado,2.

O músico estava passando em um carro em alta velocidade próximo à Praça do Ovo, no bairro Ilha das Cobras, quando foi alvo de vários disparos efetuados por criminosos armados. Mingau foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Municipal Hugo Miranda.

A assessoria do Ultraje a Rigor informou ao g1 que a unidade médica não tem um neurocirurgião e, por essa razão, ele será transferido para um hospital particular, em São Paulo, onde será submetido a uma cirurgia para a retirada da bala.

O crime foi registrado na delegacia de Paraty, que vai ficar responsável pela investigação do caso. Em nota, a Polícia Civil informou que uma testemunha foi ouvida e os agentes "estão em busca de mais informações e realizando diligências para esclarecer a dinâmica do fato".