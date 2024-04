Banda Mel relembra sucessos em show de estreia da turnê de 40 anos | A TARDE

Nem mesmo a chuva afastou o público do último dia de Festival Viva Salvador, que celebrou os 475 anos da cidade, comemorados no dia 29 de março. A Banda Mel, atração deste último dia, agitou o anfiteatro do Parque da Cidade neste domingo, 7, em show de estreia da turnê em comemoração aos 40 anos do grupo.

Sob o comando de Márcia Short e Robson Morais, a banda agitou o público, que cantou e dançou canções que até hoje fazem sucesso nos Carnavais, a exemplo de “Prefixo de Verão” e “Baianidade Nagô”.

“Eu estou cheia de alegria, esse retorno para mim é uma grata surpresa. Eu quero agradecer pelo acolhimento, esse abraço, e por cada olhar. Estou vendo as pessoas entrando no Parque, num dia chuvoso de domingo e eles estão aqui conosco. São 40 anos de Banda Mel, e esse carinho, ver todo mundo cantando, é bom demais”, disse Márcia.

Robson também não escondia a felicidade do momento. “Uma alegria enorme por tudo que a gente está começando a construir agora, estamos preparando coisas maravilhosas, é o primeiro de muitos shows e teremos muitas releituras, com canções de outros artistas. Agradeço à Saltur e a Prefeitura que acreditaram e confiaram em nós para fazer um show massa para o público que está aqui. Debaixo de sol, de chuva, do jeito que estiver, está tudo certo”.